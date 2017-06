Morgen zou de nieuwe game van Mistwalker, de studio van Hironobu Sakaguchi, de bedenker van Final Fantasy, onthuld worden, maar via het Japanse Famitsu magazine weten we nu al om welke game het gaat. Mistwalker komt op de proppen met Terra Battle 2 en dat voor iOS, Android en pc. Al bij al niet meteen een verrassing. De game zou dit jaar nog verschijnen, zij het mogelijk enkel in Japan.

De eerste Terra Battle wordt intussen niet vergeten. Deze maand nog zou de game een grote update krijgen.

Tot slot blijkt dat ook nog wordt gewerkt aan Terra Wars. Deze spin-off zou personages van Terra Battle in een nieuwe stijl, claymation, presenteren, maar verder wilde Mistwalker daar nog niets over kwijt.