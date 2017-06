Gran Turismo Sport zou aanvankelijk vorig jaar al verschijnen, maar dat is er toen niet van gekomen. Nu staat de game gepland voor komende herfst, maar via het Official PlayStation Magazine in het Verenigd Koninkrijk is nu mogelijk de effectieve releasedatum naar buiten gekomen, zijnde 16 november. Op een officiƫle bevestiging van Sony is het wel nog wachten.