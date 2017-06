Van de ambitieuze Star Wars game van Visceral Games (Dead Space) is vooralsnog niet veel naar buiten gekomen, wat niet onlogisch is aangezien de release nog wel wat op zich laat wachten. Bij Star Wars fan site Making Star Wars zijn ze echter wat details te weten gekomen over het verhaal.

De game van Visceral zou zich naar verluidt afspelen tussen A New Hope en The Empire Strikes Back. Protagonist van dienst is Dodger. Dat is niet zijn echte naam, maar een bijnaam omdat hij is kunnen ontsnappen aan de dienstplicht bij het Empire. Door te vluchten echter werd hij een vijand van het Empire en dus moest hij noodgedwongen onderduiken in de criminele onderwereld van het melkwegstelsel. Toen Alderaan vernietigd werd, kwam hij voorts op een lijst van overlevers te staan. Hij is dus een doelwit voor het Empire, een idee dat voortkomt uit de Leia comic serie van Marvel.