Niantic, de makers van Pokémon GO, hebben een nieuwe manier gevonden om valsspelen in Pokémon GO te ontmoedigen. Eerder kregen cheaters als een (tijdelijke) ban en konden ze geen zeldzame Pokémon meer ontdekken, maar daar komen nu dus nog wat extra maatregelen bij.

Wie betrapt wordt op het gebruik van third-party software, bijvoorbeeld om exacte locaties van Pokémon te weten te komen, zal voortaan een apart merkteken te zien krijgen bij Pokémon die gevangen worden na het gebruik van die software. Het is een soort "mark of shame".

Voorts heeft Niantic gezegd dat Pokémon van cheaters die zich mogelijk niet meer "zoals verwacht" zullen gedragen. Wat dit precies inhoudt, is niet bekend, maar mogelijk zullen Pokémon van cheaters Gyms niet of minder goed kunnen verdedigen. Het zou ook kunnen dat dergelijke Pokémon bijvoorbeeld niet meer evolueren zoals je dat zou verwachten.