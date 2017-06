Vorige maand nam Paradox Interactive de beslissing om de prijskaartjes van zijn games te evalueren en aan te passen. De redenering was onder meer om de prijs in verschillende regio's beter op elkaar af te stemmen, rekening houdend met de koopkracht van de regio in kwestie. Het resultaat was dat heel wat games duurder werden, zeer tot ongenoegen van de community, hetgeen zich vertaalde in heel wat negatieve reviews op Steam.

Paradox Interactive heeft nu laten weten dat het, na kennis te hebben genomen van de feedback van de community, de prijsverhogingen gaat terugdraaien. Dat kan wel pas na de Steam Summer Sale, tenzij Paradox Interactive zijn games uit de sale terugtrekt. Dat is men dus echter niet van plan. Wie games tegen de hogere prijs koopt, ook tijdens de sale, zou indien mogelijk later een (gedeeltelijke) refund krijgen of een game met een minstens even grote waarde, al moet wel ,nog bekeken worden of Steam dit technisch toelaat.