Via de vermoedelijk officiƫle Twitter-account van Detroit: Become Human, de nieuwe game van Quantic Dream, werd gisteren onderstaande tweet de wereld ingestuurd. De tweet deelt een steek uit naar Xbox, omdat Detroit: Become Human een exclusive voor PS4 is en Xbox-gamers dus op hun kin kunnen kloppen.

Waarschijnlijk niet meteen de meest geslaagde marketing en dat hadden ze uiteindelijk ook zelf door. Enkele uren na het plaatsen van de tweet werd hij ook weer verwijderd.