Je hebt op het internet vast wel al eens een salontafel gezien in de vorm van bijvoorbeeld een NES-controller. Dat is een van de meer bekende modellen die je met wat zoeken ook relatief makkelijk kan kopen. In die lijn gaat de buurman van een Redditor echter nog wat verder. Hij maakte salontafels in de vorm van een N64 cartridge, Xbox- en PlayStation-controller en meer. Zelfs onder een grote versie van de eerste PlayStation console werden poten gezet.

In hoeverre deze tafels te koop zijn weten we niet, maar misschien inspireert het jullie wel om zelf te beginnen knutselen. Zelf bespaar ik me wel de moeite, omdat hier thuis de vriendin het laatste woord heeft over de meubels.