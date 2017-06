De nieuwe game die door Compile Heart geteased werd, is via het Japanse Famitsu magazine naar buiten gekomen, zij het voorlopig zonder veel concrete informatie. De game heet Death end re;Quest en wordt ontwikkeld voor PS4.

Death end re;Quest is een RPG waarin game en werkelijkheid door elkaar "glitchen", maar wat we ons daar precies bij moeten voorstellen valt nog af te wachten. Death end re;Quest maakt voorts ook deel uit van het Galapagos label van Compile Heart, waarmee het nieuwe RPG's in een Japanse stijl ontwikkelt.