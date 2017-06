Bandai Namco heeft een teaser website gelanceerd voor The Seven Deadly Sins: The Britannian Traveler. De game wordt ontwikkeld voor PS4 en werd onlangs al aangekondigd. In februari 2015 verscheen The Seven Deadly Sins: Unjust Sins al als eerste game in de reeks, zij het enkel in Japan. Het valt dus af te wachten of deze tweede game zijn weg naar het Westen vindt. Het gaat alleszins om een actiegame die gameplay voorziet voor één of twee spelers.