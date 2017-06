Elke maand worden nieuwe games toegevoegd aan het catalogusaanbod van de Xbox Game Pass, zeg maar de Xbox Netflix die begin deze maand officieel werd gelanceerd. Toen werden al 111 games beschikbaar gesteld voor een vast bedrag per maand, en dat aanbod wordt op 1 juli uitgebreid met nog 7 nieuwe games, zijnde Resident Evil 6, Dead Island: Definitive Edition, The Flame in the Flood, Guacamelee! Super Turbo Championship Edition, Bard's Gold, F1 2015 en Monaco: What's Yours is Mine.

Wie een Xbox Game Pass abonnement heeft kan vanaf 1 juli dus ook met deze games onbeperkt aan de slag. Microsoft liet voorts ook weten dat voorlopig geen games uit het aanbod worden gehaald. Dat zou pas ten vroegste in november gebeuren.