De zogenaamde SmartBoy van Hyperkin is al een tijdje beschikbaar in Noord-Amerika, maar in september zal het accessoire ook in Europe beperkt beschikbaar zijn. De SmartBoy laat toe om Game Boy games te spelen op je smartphone, tenminste eentje met Android want iOS wordt niet ondersteund.

Om ermee aan de slag te gaan, schuif je je smartphone in de SmartBoy, zodat er een connectie gemaakt kan worden en je smartphone meteen ook voorzien wordt van de traditionele Game Boy controls. Achteraan het accessoire kan je dan een Game Boy cartridge in steken (zowel PAL als NTSC), waarna het beeld met aangepaste resolutie op je smartphonescherm worden weergegeven.