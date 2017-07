Officieel werd Five Nights at Freddy's 6 nooit aangekondigd, maar Scott Cawthon, de maker van de reeks, heeft nu laten weten dat hij er ooit wel aan werkte. Hij besefte toen echter dat hij helemaal niet aan de game wilde werken en dus heeft hij het project geannuleerd.

Volgens Cawthon worden de verwachtingen voor nieuwe games in de reeks (terecht) groter en groter, maar net met die druk kan hij blijkbaar nog maar moeilijk omgaan. Door aan die verwachtingen te willen voldoen zou hij namelijk andere dingen in zijn leven verwaarlozen, en daar heeft hij dus genoeg van.

Dat er geen hoofdgames in de reeks meer komen betekent wel niet dat Five Nights at Freddy's volledig verdwijnt. Cawthon wil namelijk nog wel spin-offs maken, zoals Foxy Fighters, speciaal voor de fans.