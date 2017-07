Onlangs werd Last Days of June aangekondigd door het team achter de niet onaardige en vooral erg sfeervolle puzzle-platformer Murasaki Baby. De game draait rond Carl, die verschillende keren terug in de tijd gaat om het verhaal van zijn geliefde, June, vanuit verschillende standpunten te bekijken, om zo te achterhalen hoe hij haar kan/kon redden. Nu is aangekondigd dat het spel op 31 augustus verschijnt voor pc en PS4.