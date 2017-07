Op 30 september en 1 oktober is het weer tijd voor GameForce, het grootste gaming event van Belgiƫ. Net als vorig jaar vindt GameForce ook nu weer plaats in de Nekkerhal te Mechelen en voor het eerst zal dat met DreamLand zijn. De winkelketen, die een ruim gaming aanbod biedt, is een van de nieuwkomers op GameForce en verwelkomt gamers graag aan zijn stand.