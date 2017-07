De afgelopen competitieve Dota 2 seizoenen heeft Valve gebruik gemaakt van een Major systeem, waarbij verschillende Major toernooien werden georganiseerd in aanloop naar het ultieme toernooi, The International. Daar ging steeds een stevige prijzenpot van tientallen miljoenen dollars mee gemoeid. Een groots spektakel dus, maar het nadeel was dat teams zich doorgaans enkel op deze grote toernooien focusten waardoor kleinere third-party toernooien nauwelijks aandacht kregen. Daar wil Valve nu iets aan doen.

Concreet wordt voor het seizoen 2017-2018 het huidige systeem van de Majors achterwege gelaten en zal Valve in plaats daarvan third-party toernooien gaan ondersteunen. Third-party toernooien die Valve als sponsor krijgen zullen dan één van twee statussen krijgen: Major of Minor. Een Major moet van zichzelf al een prijzenpot van 500.000 dollar hebben, waarna Valve er nog eens 500.000 dollar bij doet. Een Minor moet van zichzelf al 150.000 dollar voorzien, waarna Valve er nog eens 150.000 dollar bij doet. Zowel Majors als Minors moeten voorts minstens één qualifier van elke primaire regio (NA, SA, CN, EU, CIS) hebben, en ook moet een LAN-finale in het toernooi verwerkt zitten.

Door deel te nemen aan deze toernooien kunnen Qualifying Points verdiend worden en dat zal de enige maatstaf zijn voor teams en spelers om uitgenodigd te worden voor The International. Zodoende wil Valve meer aandacht trekken voor de third-party toernooien, waardoor het competitieve Dota circuit in zijn geheel diverser, stabieler en internationaler zou worden.

Dank aan Construct voor het melden!