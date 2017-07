Na het teleurstellende Sniper Ghost Warrior 3 is er bij CI Games het een en het ander aan het bewegen gegaan. De studio verontschuldigde zich en stelde dat het voortaan meer zou focussen op kwaliteit in plaats van per se te willen voldoen aan AAA-features, zoals bij Sniper Ghost Warrior 3. Het gevolg van dat fiasco is ook dat er blijkbaar wordt gereorganiseerd.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat onder meer Tomasz Gop, de man achter Lords of the Fallen, CI Games had verlaten. Dat is volgens hem het gevolg van een reorganisatie bij CI Games. De teams werden afgeslankt; evenals het budget.

Nu Gop niet meer bij CI Games zit, kon hij ook wat meer vertellen over de status van Lords of the Fallen 2. Daar zou hij zich 2 jaar mee beziggehouden hebben, maar men is blijkbaar nooit verder geraakt dan de conceptfase. Dat heeft volgens Gop mogelijk te maken met het feit dat Sniper Ghost Warrior 3 op een bepaald moment alle aandacht kreeg, en zodoende ook alle middelen.

Nu Sniper Ghost Warrior 3 een financiële kater heeft achtergelaten voor CI Games is het de vraag of de game de toekomst van Lords of the Fallen 2 niet helemaal heeft ondermijnd. Bij CI Games klinkt het alleszins van niet. Lords of the Fallen 2 zou namelijk nog steeds op de planning staan, maar men benadrukt men er de nodige tijd voor wil nemen, en dat men, zoals bij alle projecten vanaf nu, echt wil focussen op kwaliteit, om niet dezelfde fout te maken als bij Sniper Ghost Warrior 3.

Lords of the Fallen 2 werd ooit aangekondigd voor een release in 2017, maar met wat we nu weten lijkt dat er toch niet meer van te zullen komen. Dood en begraven lijkt de game dan ook weer niet, dus voor de fans is er hoop.