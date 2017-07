De Britse ontwikkelaar Sumo Digitaal heeft de digital art en design studio Atomhawk gekocht voor een niet bekend bedrag. Atomhawk werkte qua games aan onder meer Injustice 2 en EVE Valkyrie, terwijl het ook aan de box office hit Guardians of the Galaxy heeft bijgedragen. Sumo Digital kennen we dan weer van onderv meer Sonic & All-Stars Racing en Snake Pass. Momenteel werkt de studio aan Crackdown 3 en Dead Island 2.