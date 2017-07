Al een hele tijd zijn er aanwijzingen dat een zekere Doomfist ooit onthuld zal worden als nieuw personage voor Overwatch, maar voorlopig is daar nog niets van in huis gekomen. Een nieuw bericht van Blizzard op de officiƫle website van Overwatch echter doet vermoeden dat Doomfist binnenkort wel eens uit de duisternis zou kunnen opduiken.

Het bericht in kwestie is een in-game fiction artikel van de Times of Numbani. Het gaat over een aanval van Talon, en dan meer bepaald Reaper, op een extra beveiligde gevangenis, bedoeld om "Akande Ogundimu, beter bekend als Doomfist", te bevrijden.

Drie maanden na deze aanval kreeg Ogundimu het Doomfist wapen weer oin handen tijdens de aanval op de luchthaven van Numbani. Dat is de gebeurtenis die de introductie van Orisa op gang bracht. Het Doomfist wapen is dan ook niet meer te zien op de Numbani payload.

Beetje bij beetje komt Doomfist dus meer en meer in beeld, en dat leidt vermoedelijk ooit wel eens tot een unhulling als nieuw speelbaar personage in Overwatch.

Met dit nieuwe bericht over Doomfist is trouwens ook iets vreemds aan de hand. De Amerikaanse link naar het artikel werkt namelijk niet (meer), terwijl de Europese link wel werkt. Toen Blizzard daarop werd aangesproken, kwam enkel dit antwoord: