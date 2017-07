Adi Shankar, de producer van Castlevania animatieserie van Netflix die verder ook werkte aan Lone Survivor en Dredd, heeft te kennen gegeven dat hij werkt aan een Assassin's Creed project. Dat zou eveneens een animatieserie zijn, maar details zijn verder schaars. De serie zou wel een origineel verhaal krijgen. Meer info over inhoud, cast en release volgen in de toekomst. Ubisoft zelft heeft officieel nog niets over het project gezegd, dus het valt ook nog af te wachten hoe betrokken Ubisoft is bij het project.