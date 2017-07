Komende herfst start de University of California met het uitdelen van studiebeurzen voor Overwatch spelers. Vorig jaar deelde dezelfde universiteit zo ook al studiebeurzen uit voor spelers van League of Legends.

Al bij al gaat het wel om een redelijk bescheiden studiebeurs. Wie er eentje krijgt, krijgt per jaar 2500 dollar. In ruil daarvoor moet dan 15 tot 20 uur per week besteed worden aan het spelen/oefenen van de game, team meetings, competities en meer gedurende het competitieve seizoen van Overwatch. Net als bij andere sporten krijgen hier de esporters ook toegang tot de sportfaciliteiten van de universiteit.

Dat de universiteit in kwestie een inspanning levert om competitieve gamers aan te trekken heeft niet alleen te maken met de opkomst van esports, maar ook met het feit dat een studentenvereniging aan de universiteit zich daarvoor inzet. De universiteit heeft namelijk al een Overwatch groep. Die won reeds de Tespa Summer Series 2016.