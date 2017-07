Bethesda heeft aangekondigd dat The Elder Scrolls Online in augustus weer wat DLC krijgt. Het gaat om Horns of the Reach, een van de DLC-pakketjes die tijdens E3 werden aangekondigd. De DLC brengt twee nieuwe dungeons (Bloodroot Forge en Falkreath Hold), terwijl er ook een update voor de basisgame voorzien wordt die een nieuwe Battlegrounds map en game type toevoegt, evenals wat verbeteringen voor de gameplay. De twee nieuwe dungeons brengen uiteraard nieuwe vijanden en beloningen met zich mee.