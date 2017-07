Naar goede gewoonte houdt Ubisoft het bij de lancering van een nieuwe game rond Assassin's Creed niet enkel bij het spel alleen, maar komt er ook op literair vlak wat op de markt. Zo krijgen we Assassin's Creed Origins Desert Oath, een roman geschreven door Oliver Bowden en uitgegeven door Penguin Books. Het boek vertelt het verhaal van een jonge Bayek en is een prequel op de game. Daarnaast komt er ook een miniserie comics, bestaande uit vier delen. Die gaat dan weer over de eerste jaren van het Broederschap en zullen zich op verschillende locaties afspelen.

Naast de twee literaire werken komt er ook nog een artbook rond de game uit en krijgen we natuurlijk ook een officiƫle guide, zodat je de game tot in de puntjes perfect kan spelen. Wie trouwens de guide koopt, die krijgt ook toegang tot een app met een speciale second screen-ervaring.