Paradox Interactive heeft een manier gevonden om het goed te maken dat het een tijdje geleden onverwacht plots de prijs van een aantal games de hoogte in jaagde. Het draaide dat nadien wel terug, maar natuurlijk was de schade al geleden. Nu krijgt iedereen die tussen 17 mei en 6 juli een game heeft gekocht van Paradox, en dat niet deed in Amerikaanse dollars, de kans om een gratis game of twee stukjes DLC op te eisen. Heb je alles al in je bezit, dan krijg je game keys die je kan uitdelen of verkopen. Om je games te claimen, kan je hier terecht.

Het lijstje games waar je er eentje uit mag kiezen:

Stellaris

Hearts of Iron 4

Crusader Kings 2

Europa Universalis 4

Magicka 2

Tyranny

Of de DLC waar je er dan weer 2 uit mag pikken: