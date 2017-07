Super Mario Maker, dat spelers toelaat hun eigen Mario levels te creëren en te delen, heeft al heel wat enorm moeilijke levels voortgebracht. Om ze online te kunnen delen, moeten ze echter eerst één keer door de maker ervan zelf uitgespeeld worden, om te bewijzen dat ze effectief uit te spelen zijn. Het uitspelen van zo'n level blijkt echter ook voor de maker zelf vaak een hele uitdaging, ervan uitgaande dat men niet ergens een sluwe omweg heeft verstopt in het level die alles plots erg makkelijk maakt natuurlijk.

Een goed voorbeeld van hoe moeilijk levels ook voor de maker ervan kunnen zijn, is het level Trials of Death van een zekere ChainChomp Braden. Hij heeft inmiddels al meer dan 1500 uur gestoken in het trachten uit te spelen van zijn eigen level, maar vooralsnog is het niet gelukt. Om dat in perspectief te plaatsen: 1500 uur spelen is de equivalent van 60 dagen lang, 24 uur op 24 uur, spelen.

Hieronder een trailer van het level in kwestie. De volgende video die ChainChomp Braden online wil plaatsen is een video waarin hij het level effectief uitspeelt. Via Twitch zijn zijn pogingen daarvoor live te volgen.