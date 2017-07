Sinds Xbox Achievements werden geïntroduceerd heeft er altijd één man aan de top gestaan: Ray "Stallion83" Cox. Nooit slaagde iemand er in om hem qua Gamerscore in te halen en Cox was zodoende ook de eerste die de mijlpaal van 1 miljoen Gamerscore haalde. Ondertussen is het ondenkbare echter gebeurd: Cox is van de troon gestoten door Stephen "smernov" Rowe, die Cox de laatste 10 jaar steeds op de hielen zat.

Hoe het zo ver is kunnen komen? De liefde kwam in het spel, blijkbaar. Cox nam wat tijd vrij om te trouwen en op huwelijksreis te gaan, terwijl Rowe verder Achievements bleef verzamelen en zo over Cox kon springen. Cox inmiddels lijkt wel weer aan het gamen te zijn en is bezig aan een inhaalbeweging. Enkele dagen geleden nog had Rowe een voorsprong van 5000 Gamerscore opgebouwd, maar op het moment van schrijven is die voorsprong nog maar een dikke 1000 Gamerscore.

Cox lijkt zich er trouwens niet meteen mee in te zitten dat hij zijn eerste plaats kwijt is. Hij heeft immers iets beters in de plaats gekregen: liefde, en seks, en dat is voor elke gamer natuurlijk een high score.