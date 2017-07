Eidos Montreal is momenteel op zoek naar een network programmer die kan helpen bij het implementeren van multiplayer support in de Dawn Engine. Dat is de Deus Ex engine van de studio. Waarvoor men de engine en de nieuwe multiplayer support zou willen gebruiken, is niet duidelijk, maar er zijn wel enkele mogelijkheden waarover gespeculeerd kan worden.

Om te beginnen zou er natuurlijk een nieuwe Deus Ex met multiplayer kunnen komen, maar gezien de huidige positie van de reek is dat eerder onwaarschijnlijk. Een andere optie is dat de engine gebruikt wordt voor de Guardians of the Galaxy game die Eidos zou maken. Nog een optie is dat de engine gebruikt zou worden voor de Avengers game van Crystal Dynamics, maar dat is opnieuw weinig waarschijnlijk aangezien vacatures daarvoor veelal de Foundation Engine van Tomb Raider zelf vermelden.