Half-Life heeft nog eens een nieuwe patch gekregen, bijna 19 jaar na de lancering van de game in november 1998. De patch verhelpt enkele crashproblemen die door de community waren gemeld, dus al bij al stelt de patch op zich niet veel voor. Daar ging het hem echter niet om natuurlijk. De nieuwe patch toont vooral dat Valve nog effectief naar de game opkijkt, wat toch knap is na al die jaren. Op zich misschien ook wel logisch, aangezien Half-Life nu eenmaal het icoon van Valve is. Intussen blijft het natuurlijk wel nog steeds wachten op een nieuwe game in de reeks.