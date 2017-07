Volgende week, op 17 juli, wordt Tony Hawk's Pro Skater HD van Steam gehaald en zal de game er dus niet meer verkocht worden. Wie de game nog snel aan zijn of haar collectie wil toevoegen, heeft geluk, want momenteel wordt er nog een korting van 80% voorzien.

Dat Tony Hawk's Pro Skater HD, dat in 2012 verscheen, op het punt staat van Steam te verdwijnen heeft waarschijnlijk te maken met muzieklicenties die vervallen. Het is niet duidelijk of dit betekent dat ook de PS3- en Xbox 360-versie binnenkort zullen verdwijnen.