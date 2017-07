Valve heeft op één dag tijd meer dan 40.000 Steam accounts voorzien van een ban. Het gaat tot nu toe om de grootste slag van de banhammer in één keer.

Concreet werden op 6 juli maar liefst 40.444 Steam accounts verbannen. Het vorige record dateert van in oktober 2016, toen 15.227 accounts werden verbannen. De nieuwe bans nu hebben blijkbaar te maken met de recente Steam Summer Sale. Heel wat mensen hebben daarvoor blijkbaar een nieuwe account aangemaakt om goedkoop bepaalde games aan te schaffen, waarmee ze dan bepaalde cheats konden testen om te zien of ze daarvoor een ban zouden krijgen. Kregen ze een ban, dan hadden ze nog steeds hun main account. De anti-cheat software van Valve schoot alleszins dus stevig in actie, met als resultaat het grootste aantal bans op één dag tot nu toe.

Hoewel de meeste bans het gevolg waren van de anti-cheat software van Valve, werden 5.008 bans in-game uitgedeeld, gebaseerd op klachten van andere spelers. Ook zijn voor 7.388 dollar aan digitale goederen, zoals cosmetische items, in beslag genomen.