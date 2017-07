Ubisoft heeft in samenwerking met de ESL de For Honor Hero Series voorgesteld. Die is op 8 juli van start gegaan op alle platformen in de Verenigde Staten en Europa. Elke week strijden de beste spelers tegen elkaar en op 12 augstus vindt er in Burbank een groot eindtornooi plaats, waar de winaar naar huis mag met 10.000 dollar.

“Bij ESL wijden we ons aan het groter maken van het e-sports landschap. Het competitieve ecosysteem van For Honor is iets waar we allemaal naar uitkeken”, aldus Sean Charles, vicepresident van Publisher and Developer Relations, ESL. “Met de For Honor Hero Series en de toevoeging van ranked modus staat er nog veel te wachten voor For Honor-spelers.”