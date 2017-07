Op 22 augustus verschijnt The Escapists 2 van ontwikkelaar Mouldy Toof Studios. De game zal dan verkrijgbaar zijn op PS4, Xbox One en pc. In de game zit je als speler opgesloten diep in de jungle en is het de bedoeling om te ontsnappen, waarbij je natuurlijk de cipiers moet zien te ontwijken. Gamers die The Escapists 2 pre-orderen, die krijgen er met The Glorious Regime nog een extra gevangenis bij.