De nieuwste editie van het Japanse Weekly Jump magazine heeft onthuld dat er twee nieuwe One Piece games in ontwikkeling zijn. Om te beginnen is er One Piece: Grand Cruise, een exclusive voor PlayStation VR. Van de andere game is nog geen naam bekend, maar het spel zou voorlopig de codenaam Dawn dragen en redelijk ambitieus zijn. Men heeft het over een "supernieuw gevoel" voor een One Piece game. Het zou een "enorm" project zijn dat nog nooit eerder gerealiseerd werd. Details over platformen voor Dawn zijn er nog niet. Op meer concrete informatie, zoals gameplay en releasedata, rond beide games is het voorlopig ook nog wachten.