Het verjaardagsevenement van Pokémon GO dat onlangs werd afgetrapt werd door spelers van de game met enige teleurstelling onthaald. Een Pikachu met de pet van Ash is natuurlijk wel leuk, maar echt groots is het niet en dat zou je toch verwachten bij de viering van een eerste verjaardag. Het ziet er echter naar uit dat spelers nog iets grootser voorgeschoteld zullen krijgen ook.

Een tijd geleden werden al verschillende in real life evenement aangekondigd voor Pokémon GO. Een eerste groot evenement, het Pokémon GO Fest, gaat volgende week, op 22 juli, van start in Grant Park in Chicago. Spelers moeten er bepaalde soorten Pokémon vangen om zo bonussen voor spelers wereldwijd vrij te spelen. Denk daarbij aan XP boosts of eieren die sneller uitgebroed kunnen worden. Vangen spelers voldoende Pokémon om een bronzen of zilveren medaille te scoren tijdens het evenement, dan worden de bonussen met 24 of 48 uur verlengd.

Wordt tijdens het evenement een gouden medaille gescoord, dan wordt de Mystery Challenge ontgrendeld. Wat deze uitdaging precies inhoudt, is niet bekend, maar als spelers in Grant Park deze uitdaging tot een goed einde brengen, dan zal wereldwijd een grote beloning vrijgegeven worden. De verwachting is dat het dan eindelijk mogelijk zal zijn om een of meerdere legendarische Pokémon te spotten en te vangen. Dit zou dan wel enkel tijdelijk kunnen op 23 en 24 juli.

Ook in Europa staan er trouwens nog evenementen gepland. Die gaan door in verschillende winkelcentra en zullen het mogelijk maken om exclusieve Pokémon van andere regio's ook hier te vangen.

5th August, 2017

Fisketorvet - Copenhagen, Denmark

Centrum Cerny Most - Prague, Czech Republic

12th August, 2017

Mall of Scandinavia - Stockholm, Sweden

Stadshart Amstelveen - Amstelveen, The Netherlands

16th September, 2017