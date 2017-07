In Japan is blijkbaar de productie van de kleine New Nintendo 3DS stopgezet. Dat valt te lezen op de officiƫle Japanse website. De New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL en New Nintendo 2DS worden wel nog gemaakt. Waarom de productie precies is stopgezet, is niet bekend. Mogelijk ging die versie te weinig over de toonbank om een verdere productie nog wenselijk te houden.