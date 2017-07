Al sinds de lancering van Just Cause 3 in 2015 wordt er gewerkt aan een multiplayer mod voor de game. Eind vorig jaar werd een bèta gelanceerd en nu is een finale releasedatum aangekondigd, zijnde 20 juli. De mod kan dan gratis gedownload worden via Steam. De mod laat toe dat heel wat spelers op dezelfde server spelen, om zo aan deathmatch, racing, dogfights of gewoon free-roaming te doen. Mogelijk zal de ervaring niet altijd even stabiel zijn, maar dat hoort nu eenmaal bij multiplayer chaos in een sinngleplayer game.