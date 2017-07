In Brazilië heeft een Overwatch-fans een officiële Hanzo-kerk en -religie gesticht. Daarmee wilde Mateus Mognon vooral aantonen en aanklagen hoe makkelijk het in Brazilië is om een eigen religieuze gemeenschap te starten. Die krijgen namelijk belastingsvoordelen en dus kan het systeem misbruikt worden om belastingen te ontduiken, of erger nog: om geld wit te wassen. Mognon vindt het goed dat de Braziliaanse grondwet religies, hoe klein ook, beschermt, maar de praktische regels daarvoor zijn volgens hem te gevoelig voor misbruik.

Om in BrazilIë een eigen religie te beginnen blijk je inderdaad niet veel moeite te moeten doen. Je hebt een adres nodig, vijf mensen die deel uitmaken van je religie, de handtekening van een advocaat, een geschreven statuut en wat centjes om de dossierkosten te betalen. Daarna wordt je aanvraag bekeken en in de meeste gevallen goedgekeurd, waarna je kan genieten van beslastingsvoordelen.

Mognon koos ook bewust om zijn religie te laten draaien rond Hanzo, om aan te tonen dat je zelfs een religie kan opstarten die draait rond een van de meest gehate personages uit een game, Overwatch. Om te kunnen toetreden tot zijn Hanzo-religie moet je één plechtige match Overwatch spelen. Lukt dat niet, dan volstaat een potje Paladins (de "free-to-play Overwatch") ook. Verder is het verboden de woorden "Hanzo Main" uit te spreken en mag je op dinsdag vrij nemen voor "religieuze studies".