Microsoft heeft zijn plannen voor Gamescom onthuld. Op 20 augustus, om 21:00 onze tijd, wordt een persconferentie live uitgezonden. Uiteraard zal men het over de Xbox One X hebben, en verder voorziet Microsoft tijdens Gamescom 27 speelbare titels voor zowel Xbox One als Windows 10. Onder meer Forza Motorsport 7, Age of Empires: Definitive Edition en Sea of Thieves zullen van de partij zijn.