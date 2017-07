Deze maand nog mogen spelers van PlayerUnknown's Battlegrounds in de nieuwste update servers verwachten enkel voor gamers die in first-person spelen. Dat is sneller dan verwacht en het zal heel wat fans verblijden, want het is een vraag die al langer de ronde doet. De nieuwe servers zullen wel niet onmiddellijk in alle gebieden en voor alle modes beschikbaar zijn. In het begin zullen ze enkel werken in Solo en Duo in Noord-Amerika en Europa. Eens de servers goed werken, zullen ze verder uitgerold worden naar alle modes en alle regio's.

Good news everyone! 1st person servers are coming to @PUBATTLEGROUNDS in our next monthly update! #MakeHardcoreGreatAgain — PLAYERUNKNOWN (@BattleRoyaleMod) 13 juli 2017