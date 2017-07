We wisten al dat de Pillars of the Earth game van Daedalic Entertainment in augustus zou verschijnen, maar nu is ook een concrete releasedatum bekend. De game verschijnt 15 augustus voor pc, PS4 en Xbox One. Het betreft een 2D point-and-click avontuur waarvoor het gelijknamige boek van 1200 pagina's als blauwdruk werd gebruikt.