Update: de releasedatum is inmiddels bevestigd. De game verschijnt inderdaad 24-25 juli, afhankelijk van de regio.

Infinite Minigolf, dat momenteel al beschikbaar is via Steam Early Access, zou normaal afgelopen lente voor consoles verschijnen, maar daar is niet veel van in huis gekomen. Via de Europese Nintendo switch eShop is nu een releasedatum van 24 juli opgedoken, dus waarschijnlijk mogen we de game dan inderdaad verwelkomen op Switch, PS4/PSVR en Xbox One. Infinite Minigolf is voorts ook de eerste Switch-game van Zen Studios.