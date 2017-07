De Online app voor de Nintendo Switch is vanaf nu beschikbaar voor iOS en Android. Voorlopig maakt wel enkel Splatoon 2, dat later deze week wordt gelanceerd, gebruik van de app, die je kan gebruiken om andere spelers uit te nodigen en voor voice-chat. Tot ergens in 2018 is de Online service voor de Nintendo Switch gratis. Daarna zal de service een bescheiden 19,99 euro per jaar kosten.