Na 17 jaar verlaat Aaryn Flynn BioWare, waar hij momenteel nog general manager is. Eind juli vertrekt hij, waarna hij wordt opgevolgd door Casey Hudson, die zo naar BioWare terugkeert. Hudson was enkele jaren weg bij BioWare om meer tijd met zijn gezin te kunnen doorbrengen, en om voor Microsoft te werken aan de HoloLens. Nu EA en BioWare echter langere ontwikkelingscycli hebben en een speciale afdeling om nieuwe ideeën te verkennen, is het voor Hudson vermoedelijk weer aantrekkelijk om voor BioWare te gaan werken. Wat de plannen van Flynn precies zijn, is niet bekend.

