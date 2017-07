DOOM heeft een nieuwe patch ontvangen die de game naar versie 6.66 brengt. Een duivelse patch dus, en daarom is het meteen ook veel meer dan zomaar een patch. Via de update wordt de Season Pass namelijk overboord gegooid. Daardoor is alle reeds verschenen DLC nu gratis en ook nieuwe content zal voortaan gratis beschikbaar gesteld worden. Verder is het progressiesysteem van de multiplayer aangepast. Dat zal niet langer werken op basis van RNG. In plaats daarvan moet je uitdagingen tot een goed einde brengen en aan levelvereisten voldoen om nieuwe gear te krijgen. Dit betekent ook dat de multiplayer progressie weer van nul begint. Veteranen uit het vorige systeem krijgen een speciale badge en de optie om bepaalde gear alsnog bij te houden.

Tot slot betekent de nieuwe versie van DOOM ook dat de game voortaan erg aantrekkelijk geprijsd zal zijn. De prijs wordt namelijk officieel verlaagd naar 15 dollar en dat voor het volledige pakket. Wie alsnog twijfelt, kan de game dit weekend ook gratis uittesten op zowel pc, PS4 als Xbox One. De free trials biedt de eerste twee campaign levels, evenals alle multiplayer content.