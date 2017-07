Bij het Japanse Nippon Icho Software sturen ze elk jaar een kaartje de wereld in om mensen een aangename zomer te wensen. Vaak wordt daarbij meteen ook een nieuwe game geteased. Ook dit jaar is dat het geval. Het kaartje meldt dat de ontwikkeling van een nieuw project beginnen is en blijkbaar mogen we het resultaat in de zomer van 2018 verwachten. Meer is er nog niet over bekend, maar afgaande op de afbeelding lijkt het om een nieuwe horrorgame te gaan.