Nintendo heeft hier in Europa eerder deze week vier figuratieve handelsmerken laten registreren voor vier van zijn controllers, namelijk die voor de NES, SNES, N64 en Switch. Het gaat dus om iconische voorstellingen van de controllers die men heeft laten registreren, maar de vraag is natuurlijk waarom. Miscshien is het een beschermende maatregel, maar voorts wordt ook gespeculeerd dat de icoontjes misschien ingezet zullen worden als onderdeel van de Virtual Console. Ook wordt gespeculeerd dat dit mogelijk een eerste aanwijzing is voor de komst van een Nintendo 64 Mini, vooral omdat Nintendo eerder dit jaar nog een ander handelsmerk heeft laten registreren voor een SNES-controller. Als de N64-controller datzelfde patroon zou volgen, zou een N64 Mini niet geheel onmogelijk zijn, ook al omdat het ergens ook een logische verderzetting is na de release van de SNES Mini later dit jaar.