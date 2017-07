Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft Niantic het ook officieel aangekondigd: deze week komen legendarische Pokémon naar Pokémon GO. Tenminste, als alles goed gaat. Het opduiken van de legendarische Pokémon wereldwijd is namelijk afhankelijk van spelers in Chicago.

Zo gaat het in zijn werk: het Pokémon GO Fest gaat dit weekend, op 22 juli, van start in Grant Park in Chicago. Spelers moeten er bepaalde soorten Pokémon vangen om zo bonussen voor spelers wereldwijd vrij te spelen. Denk daarbij aan XP boosts of eieren die sneller uitgebroed kunnen worden. Vangen spelers voldoende Pokémon om een bronzen of zilveren medaille te scoren tijdens het evenement, dan worden de bonussen met 24 of 48 uur verlengd.

Wordt tijdens het evenement een gouden medaille gescoord, dan wordt de Mystery Challenge ontgrendeld. Die houdt in dat een eerste legendarische Pokémon opduikt bij een Gym, als onderdeel van een Raid Battle. De spelers moeten dan allemaal samen trachten de legendarische Pokémon te verslaan, waarna ze de Pokémon in kwestie kunnen vangen. Afgaande op onderstaande trailer zou het daarbij gaan om de legendarische Pokémon Lugia. Als de spelers in Chicago dit tot een goed einde brengen, zullen legendarische Pokémon wereldwijd bij Raid Battles beginnen op te duiken. Denk daarbij aan Pokémon als Articuno, Moltres en Zapdos, maar in de trailer zien we aan het einde ook Mewtwo passeren.

Na een jaar worden dus eindelijk legendarische Pokémon geïntroduceerd in Pokémon GO, als zal je ze voorlopig dus wel enkel kunnen vangen via Raid Battles bij Gyms.