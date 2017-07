Sine Mora EX, een uitgebreidere versie van de shoot 'em up die enkele jaren geleden verscheen, heeft een releasedatum gekregen. De game verschijnt op 8 augustus digitaal voor pc, PS4 en Xbox One, terwijl voor PS4 en Xbox One die dag ook een retailversie verschijnt. Een Switch-versie, zowel digitaal als via retailers, verschijnt later deze zomer.