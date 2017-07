Opnieuw is een exemplaar van Stadium Events, een erg zeldzame NES-game, voor heel wat geld van eigenaar gewisseld. De oorspronkelijke eigenaar van dit exemplaar wilde de game aanvankelijk via eBay verkopen, maar de winnende bieder kwam niet met het geboden bedrag over de boeg en dus werd de veiling stopgezet. Daarna werd de eigenaar gecontacteerd door een geïnteresserde koper, die er uiteindelijk 41.977 dollar voor neertelde. Dat is een van de hoogste prijskaartjes voor een game ooit. Het is niet de eerste keer dat Stadium Events voor veel geld verkocht wordt. Begin 2015 werd er ook al eens een exemplaar van verkocht voor 35.100 dollar.

Stadium Events werd in 1987 na de launch vrijwel meteen weer teruggeroepen, waardoor er erg weinig exemplaren effectief van verkocht werden, waardoor er nu maar erg weinig exemplaren van beschikbaar zijn, laat staan in goede conditie. Erg zeldzaam dus en daar worden dan de nodige centjes voor neergeteld.