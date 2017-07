Een zogenaamd "capsule hotel" is een concept dat al een tijd bestaat. Vooral in Japan zijn ze populair, omdat ze een erg goedkope slaapplaats bieden door gasten een beperkte maar wel afgesloten ruimte bieden in de vorm van een capsule. Vooral jonge vrijgezellen die geen eigen woonst hebben en volop centjes trachten te verdienen door te werken maken hier gebruik van. Ook in Sydney, de grootste stad van Australië, duiken dergelijke hotels meer en meer op.

Eén hotel heeft zelfs expliciet de naam The Capsule Hotel, maar het is geen gewoon capsule hotel. Om gasten extra aan te spreken, heeft men alles erg futuristisch ontworpen en ingericht, waardoor de vergelijking met Deus Ex en The Fifth Element nooit ver weg is. De ruimte die je er krijgt is weliswaar nog steeds beperkt, maar doordat je in een stijlvolle capsule zit, heb je alsnog het gevoel de nodige luxe en privacy te hebben. Tel daar nog eens het prijskaartje van slechts 55 dollar per nacht bij en je hebt een aantrekkelijke optie om te overnachten, als je er dan toch bent.