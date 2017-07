Het is intussen al heel wat jaartjes geleden dat een Halo tv-serie werd aangekondigd met niemand minder dan Steven Spielberg als producer. Sindsdien is het echter erg stil geworden rond het project, vooral omdat Microsoft destijds heel wat negatieve aandacht kreeg omwille van de manier waarop het de Xbox One promootte als een overbrugging tussen film en games. Ondertussen was dan ook al aangenomen dat de tv-serie geannuleerd was, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Een vertegenwoordiger van Microsoft liet namelijk weten dat er nog steeds gewerkt wordt aan de Halo tv-serie.

"We willen er zeker van zijn dat we dit op de juiste manier doen, samen met een team van creatieve partners (Steven Spielberg en Showtime) dat ons kan helpen om de beste Halo-serie te maken die fans verwachten en verdienen," klonk het. "Op dit moment hebben we niet meer details om te delen."

De Halo tv-serie is dus nog niet officieel dood verklaard, maar misschien is dat ook wel het probleem. Als Microsoft het project nog niet officieel dood verklaard heeft, kan een vertegenwoordiger van Microsoft moeilijk anders dan zeggen dat er nog aan gewerkt wordt. Het verleden heeft jammer genoeg al vaak uitgewezen dat sommige projecten nu eenmal wel op sterven na dood zijn, en dat ze enkel nog leven omdat woordvoerders ze in leven houden.

Hoe het precies zit met de Halo tv-serie valt uiteindelijk gewoon af te wachten. Fans zien alvast een extra sprankeltje hoop in de eerste trailer die werd vrijgegeven van Ready Player One, de nieuwe film van Steven Spielberg. Daarin is het Halo Assault Rifle te zien. Een hint naar de aankomende tv-serie of niet meer dan een van de vele verwijzingen naar games en comics die sowieso al in de film zitten?